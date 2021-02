Bellísima: Carmen Villalobos desfila para la cámara y fascina con su atuendo

Si hay algo por lo que se destaca Carmen Villalobos es por su gran actitud y por vivir sin importar el qué dirán. La actriz de 37 años no le hace caso a las críticas y siempre se muestra fiel a sí misma. Hoy se encuentra disfrutando de 'Café con aroma de mujer' y esto lo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones en sus redes sociales.

Allí ha compartido detalles del detrás de cámara de la remake de Fernando Gaitán que está llevando adelante Telemundo. En la tira interpreta a un personaje muy alejado a lo que es ella en la realidad. Allí le da vida a la villana de la telenovela que protagonizan Laura Londoño y William Levy.

Desde 2019 se encuentra en pareja con el actor Sebastián Caicedo, con quien mantuvo un noviazgo de 11 años antes de dar el gran sí en el altar. Su boda fue una de las más elegantes y concurridas de Cartagena. La realizaron en el hotel Hilton y fue un gran acontecimiento. La pareja se conoció en un set de grabación y fue amor casi a primera vista: ella quedó enamorada al instante de su gran caballerosidad.

"Sebastián es de los poquitos hombres que existen, de los detallistas que están pendientes de las mujeres. No necesita que sea una fecha especial para ser especial. Es de los que envía flores; hoy por hoy con la tecnología, los mensajes; las palabras hermosas que me da en los buenos momentos y en los no tan buenos", señaló algún tiempo atrás la actriz en una entrevista televisiva.

A lo largo de su carrera, Villalobos se ha ganado el corazón de miles y miles que se han declarado fanáticos de ella. En sus redes hay pruebas de ello: la siguen cerca de 17 millones de personas. En su última publicación, la artista de 37 fascinó a sus seguidores con su atuendo que lo desfiló para la cámara. "Que rico es volver al eje cafetero. Creo que la pasarela no es lo mío, pero me la gozo. Feliz semana para todos", redactó junto a un clip en el que centenares de personas elogiaron su look.