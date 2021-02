Adorables: Mariana Nannis compartió fotografías de Charlotte y Alex de niños

Charlotte y Alexander Caniggia nacieron un 15 de febrero de 1993. Son mellizos y hoy se encuentran celebrando sus 28 años. Desde hace algún tiempo la familia se encuentra desperdigada por el mundo: los jóvenes en Argentina, Mariana en Marbella, Claudio en algún lugar con su novia Sofía Bonelli y el hijo mayor Axel en Europa.

La separación de la mediática y el exfutbolista generó una gran desunión familiar y provocó un gran revuelo mediático. Se encuentran en una gran batalla judicial por sus bienes y las internas del clan Caniggia estuvieron en boca de todos. De hecho, en la guerra que se declararon, los hijos de la pareja tomaron partido por uno o por el otro de sus progenitores. Alexander, en más de una oportunidad, ha demostrado estar del lado de su madre.

De hecho, recientemente, para el cumpleaños de su padre, el mediático compartió un polémico saludo en sus redes. "Hoy cumple años mi madre, una mujer diferente. A ella le debemos todo. Fue padre y madre. Siempre presente. El Pajarraco con sus hijos, un s*****. Siempre ausente", redactó el participante de MasterChef Celebrity.

En este complicado contexto, los mellizos están cumpliendo años y su madre no pasó por alto la fecha. A la distancia, la blonda compartió con sus seguidores de Instagram adorables postales de sus hijos. La mediática optó por subir primero una fotografía de su pequeño solo en una piscina, luego una junto a los niños y la tercera fue una hermosa instantánea de ella junto a Charlotte de niña con un tierno Sharpei.

"Feliz Cumple Love ❤️ you Forever Chass and Alexander ❤️", redactó en una de las publicaciones. Los mensajes de los internautas no demoraron en aparecer y muchos la felicitaron por los hijos que tiene. "Bellos hijos tuviste mariana. Y se nota que gran madre tuvieron", "Feliz cumple para tus hijos que son divinos", "Muchas bendiciones", son algunos de los comentarios de los usuarios.