La furia de Javier Aguirre tras la derrota de Rayados

Tras la derrota ante Santos Laguna, que significó además la pérdida del invicto, Javier Aguirre reconoció que la falta de contundencia le preocupa aunque aseguró que nunca va a responsabilizar a un jugador. "No debería y no voy a señalar jugadores porque esto del aparato ofensivo del equipo es mi responsabilidad", explicó el DT de Rayados.

Y siguió: "Si la pretensión de gol es pobre es por culpa del entrenador. Quizá me ha faltado entrenar mejor, quizá me ha faltado convencerlos mejor. Si generan ocasiones hay que meter alguna porque el rival te hace un corner y te manda a tu casa con cero puntos. Son las cosas que hay que afinar".

A su vez, el Vasco admitió que hubo un error en la zaga en la anotación de Matheus Dória: "Cuando recibes gol en corner algo hiciste mal, algo sucedió. En corner es bastante molesto porque el equipo defiende bastante bien, se ha diseñado marcar en zona. Algo sucedió y un jugador remató sin saltar en el área chica".

Si bien con el tema del clima fue más complicado tener una visibilidad del 100%, Javier Aguirre señaló que eso no fue pretexto: "No se podía jugar, ni ellos ni nosotros. Con los pelotazos largos no se veía la pelota, teníamos el aire en contra y el polvo en contra; no es pretexto porque todos lo sufrimos"

La niebla complicó la visibilidad de los futbolistas. (Foto: Santos Laguna)

Por último, Señaló que deben estar enfocados en el encuentro contra Necaxa y tratar de corregir los errores. "Esto es una derrota, al final de cuenta tenemos que ver cómo está (Ake) Loba de su lesión y cómo se prepara el equipo porque el viernes tenemos otro de estos partidos complicados. Hoy dimos un paso atrás, pero no hay otra que seguir entrenando", finalizó.