Aterrador relato: Danna Paola fue drogada por hombres que la quisieron abusar

En un programa transmitido en vivo por YouTube, la cantante mexicana Danna Paola confesó una aterradora experiencia vivida. El oscuro hecho sucedió en el tiempo en que se encontraba grabando la serie original de Netflix “Élite”, en la ciudad de Madrid.

La popular actriz y cantante que en su cuenta de Instagram está a nada de llegar a los 30 millones de seguidores, reflexionó sobre los peligros de confiar en extraños. "No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", aseguro la joven estrella. En su relato detalló que luego de atravesar un cuadro de depresión durante su estadía en Madrid, aceptó la invitación a cenar de un amigo, proveniente de México, que se encontraba de visita.

Durante la cena, ambos conocieron a otros tres hombres que se encontraban en el restaurante, todo parecía normal mientras sostenían una conversación; pero luego cuando su amigo se levantó para dirigirse al baño, la drogaron sin que ella lo notara y acto seguido intentaron abusar de ella en el breve instante que su acompañante demoró en el baño. "De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", fue el relato detallado que dio Danna Paola.

Foto: Instagram Danna Paola

Por fortuna la intérprete de “Calla Tú” logró llegar a salvo a su casa con ayuda del amigo que la acompañaba, pero poco tiempo después debió ser hospitalizada porque no se sentía bien aunque no sufrió mayores complicaciones. "Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás", reflexionó.

Foto: Instagram Danna Paola

Luego de aconsejar a sus fans no ser tan confiados y cuidarse de este tipo de situaciones, también hubo lugar para pensar en como la sociedad etiqueta a las personas y las estigmatiza con todo el daño que esto conlleva. Expresó lo mucho que le dolieron las críticas hacia su cuerpo luego de que una empresa de productos de cabello la llamara "gorda" tras haber grabado un comercial y que es una de las razones que la inspiró a escribir su canción "Me, Myself". "Empezaron a crear en mí una inseguridad que yo no tenía, fue este constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio y mi prioridad era verme bien, ya no actuar, ni cantar", confesó Danna Paola.