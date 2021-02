Asombrosa: la foto de Karol G en traje de baño que enamoró a Greeicy Rendón

La mayor exponente actual del género urbano, Karol G, acaba de cumplir sus 30 años y los está celebrando con su público y todos sus fans alrededor del mundo. Lo cierto es que a la distancia ha hecho un gran esfuerzo por hacer partícipes a sus seguidores en sus festejos de cumpleaños.



Precisamente publicó una historia en Instagram en la que invitaba a sus casi 37 millones de seguidores a compartir con ella su celebración de forma remota. Pocos artistas se muestran tan sinceros y hacen sentir a sus fans como realmente importantes en sus vidas.



“Hey familia como están estoy cumpliendo 30 años hoy voy a celebrar vestida de blanco y quiero que todas ustedes me acompañen. Como no podemos estar juntos, se me ocurrió pedirles cinco cosas: que se vistan de blanco, pongan ‘Location’ de fondo, tomense uno, dos, tres tragos a mi nombre. Se graban, suben su video y me etiquetan para poderlo compartir”, fue la original y excelente idea que se le ocurrió a Karol G para compartir en cierta forma un momento ameno con sus fans.

Imagen: Instagram Karol G



La cantante además aseguró que su nuevo sencillo, lanzado junto a su pareja Anuel AA, y su viejo amigo desde los inicios en la música, J Balvin, llamado "Location" ha sido el regalo de cumpleaños que ella misma se ha hecho. Asegurando que la letra de la canción es sobre "vivir la vida", no solo es un regalo para ella sino para todos los que quieran celebrar. “Esta canción está hecha para todas las personas que quieran celebrarse, amarse a sí mismos y vivir su vida a sus términos, sin rendirle cuentas a nadie”, explicó sobre las intenciones de su nuevo hit "Location".

Foto: Instagram Karol G



Ahora como parte de las múltiples celebraciones, ha compartido una fotografía suya tomada a modo de selfie, que realmente ha cautivado las miradas de todos sus seguidores en la red social de la camarita. Karol G en su enorme generosidad, podemos decir que ha hecho ese regalo a sus fans, quienes se mostraron agradecidos.