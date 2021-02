Un campeón del mundo destrozó al Canelo Álvarez con polémicas frases

En las últimas semanas varios peleadores se han lanzado contra Saúl Canelo Álvarez y en esta ocasión fue Demetrius Andrade, quien, en entrevista para FightHype, habló fuerte sobre el mexicano. "Al final del día, Canelo quiere ser campeón unificado enfrentando a rivales suaves", afirmó.

Y agregó: "Ese no es un legado real, ese no es un campeón de verdad, ese no es un campeón por corazón. Has tenido el poder gracias al trabajo de Golden Boy (Promotions). Es dedicado, puedo decir que trabaja duro. Me quito el sombrero ante cualquier peleador que se sube al ring".

"Pero en cuanto a ser el mejor Libra por Libra, no eres (el mejor) Libra por Libra cuando no has vencido a alguien que sea realmente conocido, como (Jermall) Charlo, Caleb Plant, David Benavídez. Estos son nombres reales. No Liam y Callum Smith. Perdón, no es por faltarles el respeto, pero no tienen más merecimientos que Demetrius Andrade", continuó.

El campeón mediano de la OMB, afirmó que el mexicano rechazó una propuesta para enfrentarlo cuando pasó por las 160 libras y siguió tirando leña al fuego: "DAZN le ofreció 12 millones a Canelo para pelear contra mí. En lugar de eso, subió y peleó contra (Sergey) Kovalev. Dijo, lo voy a vencer y me voy a convertir en cuatro veces campeón contra alguien que está acabado".

Demetrius Andrade.

"Luego lo están glorificando como (el mejor) libra por libra, cuando su pelea más importante en su carrera, en mi opinión, es Shane Mosley. El (mejor) Shane Mosley le hubiera arrancado la cabeza, el (mejor) Miguel Cotto le hubiera pateado el trasero. Y luego lo intentaron con Floyd Mayweather, pensaron que estaba lo suficientemente viejo para vencerlo y no les funcionó", cerró.