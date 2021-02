Cande Tinelli sorprendió con una postal que desafía las restricciones de Instagram

De regreso de sus vacaciones en México junto a su novio Coti Sorokin, Cande Tinelli, también conocida por su pronombre artístico "Lelé"; realizó una publicación en redes sociales que sorprendió a sus fans gratamente. Sin duda alguna, nadie se esperaba la reveladora imagen que la cantante hija de Marcelo Tinelli, publicó hace instantes.



Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, su actividad en dicha red social es casi constante, causando mucha extrañeza cunado no comparte aunque sea una historia. Tal es el uso que hace de este medio para comunicarse que fue de hacho a través de una publicación que anunció sus noviazgo con el compositor y cantautor Coti Sorokin.



A su regreso de México y tras la insistente consulta de sus adeptos, Cande Tinelli respondió como había sido la experiencia de viajar en medio de una pandemia; teniendo en cuenta los protocolos y medidas de seguridad que deben seguirse por exigencia aeroportuaria.

Foto: Instagram Cande Tinelli

"Hola gente, me están preguntando por el hisopado en (el aeropuerto de) Ezeiza. Te lo hacen cuando llegás para salir de Ezeiza. Es una pavada. No duele. No demorás. Está muy bien organizado. Es gratis. Para los que se van a México también te lo piden para poder salir. Así que es doble hisopado, pero la verdad es que es una pavada. Relájense porque no pasa nada. Pero bueno les quería contar porque mucha gente me está preguntando", respondía Lelé llevando tranquilidad al público en general.

Foto: Instagram Cande Tinelli



Hace tan solo unas horas atrás, Cande Tinelli, ha sorprendido y cautivado a sus millones de fans al mostrarse con el torso descubierto mientras recomienda un producto que utiliza. Solo un par de mariposas agregadas digitalmente impiden que sus seguidores puedan ver toda su hermosa humanidad.