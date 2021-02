Las crudas revelaciones del Chicharito sobre su difícil momento personal

Javier Hernández se prepara para una nueva oportunidad de lucir en la MLS, pero también recordó los capítulos oscuros que vivió en su primera temporada en Estados Unidos. En entrevista con Los Ángeles Times, el delantero del LA Galaxy aseguró que tocó fondo en Estados Unidos.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", en referencia a que en los últimos meses, el delantero mexicano tuvo la pérdida de su abuelo, el señor Tomás Balcázar, constantes lesiones y hasta la separación de su pareja.

En la misma línea, agregó: "Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el Covid fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado".

Aceptó que la mala temporada del LA Galaxy y el despido de su entrenador, el argentino Guillermo Barros Schelotto, fue su culpa: "Le dije: 'Mira Guillermo, lamento mucho que las cosas hayan terminado así. Este escenario es principalmente mi responsabilidad porque podría haberlo hecho mucho mejor'. Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos".

Para finalizar, aseguro que ahora está de regreso y se ha puesto a punto para cumplirle al Galaxy donde apenas pudo marcar dos goles desde su llegada al conjunto californiano: "No he trabajado tan duro en toda mi vida. He confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones".