Las cuatro fechas especiales que tendrá la temporada 2021 de la MLB

La Major League Baseball había anunciado el calendario 2021 el pasado 9 de julio, pero dio más precisiones respecto a una campaña que comenzará el 1 de abril. Todos los equipos tendrán participación en el Opening Day, un hecho que no ocurría desde 1968, con horario de inicio para el primer encuentro, entre New York Yankees y Toronto Blue Jays a las 1.05 (hora local).

En esa misma jornada, habrá otros partidos que irán por televisión nacional, pues la cadena ESPN confirmó que emitirá los juegos entre el campeón de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies (4:10 PM ET); Washington Nationals vs. Brooklyn Nets (7:09 PM ET) y Los Angeles Angels vs. Chicago White Sox (10:05 PM ET).

Los otros juegos: Cleveland en Detroit (1.10), Baltimore en Boston y Minnesota en Milwaukee (2.10); Pittsburgh en Cachorros de Chicago (2.20); Atlanta en Filadelfia (3.05); San Luis en Cincinnati, Texas en Kansas City, Tampa Bay en Miami y Arizona en San Diego (4.10); y Houston en Oakland y San Francisco en Seattle (10.10).

La campaña regular deberá culminar el 3 de octubre. En el calendario sobresale el enfrentamiento entre los dos equipo de New York el 11 de septiembre, a 20 años del atentado a las Torres Gemelas.

Fechas clave en temporada 2021 de MLB

Otros días importantes para el calendario serán el jueves 15 de abril, donde los Rockies visitarán a Dodgers en California, en el Día de Jackie Robinson; mientras que el martes 13 de julio se llevará a cabo el Juego de las Estrellas, marcando la mitad de la fase regular. A ellas se agrega el MLB at Field of Dreams, el 12 de agosto con el partido entre Yankees y White Sox; por su parte, el 22 de ese mes se jugará la cuarta versión del Clásico de Pequeñas Ligas, entre Cleveland Indians y Angels.