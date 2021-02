La rockstar más bella, Carmen Electra deja a todos pasmados al cubrirse con una guitarra

Es y será siempre un ícono de los años ’90, época que por otro lado fue bastante alocada en su vida. Siempre vinculada al mundo de la música aunque no fuera su expresión artística de elección, si hay alguien que puede saber cómo es en cierta forma ser y en otro modo salir con un rockstar es Carmen Electra.

La blonda modelo que hoy posee más de 1 millón de seguidores en Instagram, quizás es recordada por todos corriendo en una playa en cámara lenta envuelta en un bañador rojo, o tal vez por alguna de las producciones que protagonizó para revistas como Playboy por ejemplo; pero pocos conocen su costado más rockero.

En primer lugar quien la bautizó con su nombre artístico, Carmen Electra, fue el cantante y compositor recordado por todos “Prince”; quien al conocer a una joven Tara Leigh Patrick que se iniciaba la música le aconsejó buscarse un nombre con mayor impacto, así por propuesta del músico paso a llamarse Carmen en honor a la novela de Prosper Mérimée.

Pero luego, cuando ya había conocido las mieles de la fama como Carmen Electra, comenzó una frenética relación con el excéntrico jugador de la NBA Dennis “The Nugget” Rodman. En la era dorada de los Chicago Bulls y con la personalidad desmedida de Rodman, si había una pareja que significaba verdadero rock era esta.

Tras cortar su relación con Rodman, Electra tuvo una larga relación que incluso llegó al matrimonio con el guitarrista de Jane´s Addiction y Red Hot Chili Peppers, Dave Navarro. La pareja llegó incluso a protagonizar su propio reality show, el cual se emitía por MTv, llamado Til Death Do Us Part: Carmen and Dave (Hasta que la muerte nos separe: Carmen y Dave). Por todo esto no es de extrañar ver la hermosura de Carmen Electra esconderse detrás de una guitarra eléctrica, instrumento con el que está más que familiarizada.