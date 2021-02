Estupendo almuerzo: prepara una deliciosa tarta de cebolla caramelizada ¡en 4 pasos!

Cocinar tartas saladas es muy cómodo ya que las puedes preparar como tu prefieras y según tu inspiración del momento. Algunos ingredientes pueden ser parte de los básicos y ya sabemos que siempre te permitirán quedar bien con una tarta exquisita.

En este caso disfrutarás de una excelente tarta de cebolla caramelizada, una forma rápida y rica de preparar un almuerzo o una cena en la cual no sabes que hacer, el resultado de la misma provocará aplausos en tus invitados y no dejarás de prepararla cada vez que te lo pidan, ve y toma nota de como preparar esta receta no te arrepentirás

Ingredientes:

250 gr de mantequilla sin sal

600 gr de cebollas en rodajas

2 huevos

100 ml de crema de leche espesa

sa y pimienta a gusto

100 gr de gruyer rallado

1 molde de tarta ya cocido

100 gr de parmesano rallado





Procedimiento:

Derrita la mantequilla en una sartén de base gruesa a fuego medio y sofríe la cebolla, remueve con frecuencia para evitar que se queme, 30 minutos o hasta que este bien dorada y caramelizada, retira del fuego y reserva.

Bate los huevos en un bowl, agrega la crema de leche líquida y salpimentar a gusto. Añade el gruyer, mezcla y, a continuación, incorpore la cebolla caramelizada.

Vierte la mezcla en el molde masa horneado y espolvorea con queso parmesano.

Poner en una bandeja de horno y cocina a fuego medio a 190° durante 15 a 20 minutos, hasta que el relleno haya cuajado y esté empezando a dorarse.

Saca la tarta del horno y deja reposa por 15 minutos. Puedes servirla caliente o bien dejar que se enfríe a temperatura ambiente.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!