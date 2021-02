El anuncio de Saúl Canelo Álvarez que enloqueció a los fanáticos

El principal plan de Saúl Canelo Álvarez para 2021 es hacer lo que ningún otro boxeador ha hecho en la era de los cuatro cinturones: unificar la división peso súper mediano. Antes de su defensa del título, el 27 de febrero contra el retador obligatorio del CMB, Avni Yildirim, en Miami, dijo que su plan para el resto del año es pelear al menos tres veces.

Sin embargo, eso parece que cambiará y el Tapatío busca realizar cuatro peleas. Según lo informado por el periodista especializado, Dan Rafael, el mexicano confirmó que peleará en febrero con Yildirim, el 8 mayo, seguramente contra Billy Joe Saunders, en septiembre, podría ser frente a Caleb Plant, y en diciembre.

Actualmente tiene un acuerdo de dos peleas con Matchroom Boxing para pelear contra Yildirim y Saunders. Ambas se transmitirán por DAZN y tendría que negociar un acuerdo por separado con Plant, que es promovido por PBC Promotions, por lo que septiembre ya se ha discutido como una fecha temprana para esa pelea, asumiendo que gane los dos primeros.

El púgil azteca lanzó su propia empresa de promoción, Canelo Álvarez Promotions, esta semana, mientras continúa administrando la libertad de ser un boxeador independiente sin un contrato a largo plazo con un grupo de promoción externo.

Si logra cerrar los acuerdo, realizaría cinco peleas en un lapso de 12 meses, contando la de Callum Smith (19 de diciembre del 2020), algo inaudito para esta generación de boxeadores estrella. Hacer eso y convertirse en campeón indiscutible de peso súper mediano solo agregaría más puntos a la impresionante carrera de Álvarez.

En cuanto a una trilogía muy esperada con su rival Gennadiy Golovkin, Álvarez no descartó la posibilidad en los próximos años, pero no sucederá antes de que complete su misión de unificar la división. "En este momento, tengo otras metas a corto plazo", señaló Álvarez. "Así que todavía no está en el mapa. Todavía no está en el radar", sentenció.