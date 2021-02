¿Qué es lo primero que observas en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad adquirieron una notable popularidad en las redes sociales en los últimos meses. ¿El motivo? Los internautas descubrieron en ellas una gran alternativa para combatir el aburrimiento y para conocerse mejor de una manera muy rápida y sencilla. Sus asombrosos resultados dejan sin palabras a muchos y nadie quiere quedarse afuera de estos retos. Aquí, te proponemos uno que te sorprenderá con lo que diga sobre ti.

¿Quieres descubrirlo? Entonces debes observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. Aquello que veas a primera vista te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Serpiente: te destacas por ser una persona observador. No toleras que te den órdenes o te impongan qué camino seguir. Prefieres tener relaciones cortas y memorables ya que estás convencido de que no existe el amor para toda la vida. Tus amigos te ven como alguien en quien pueden depositar toda su confianza y por ello conoces los secretos más profundos de muchos. Prefieres una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. No soportas la hipocresía y la falsedad.

Cráneo: eres alguien que sobresale por ser muy elocuente y generoso. Tu familia es lo más importante que tienes y por tus seres queridos eres capaz de darlo todo. Incluso, en más de una ocasión has puesto a los demás por encima de ti. No sabes decir que no y eso te trae constantemente fuertes dolores de cabeza. No te gusta hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan y si te hacen daño perdonas con facilidad. No te agrada guardar rencor.