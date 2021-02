La inesperada decisión de Rita Ora para anunciar su nuevo EP

En tan sólo dos días finalmente saldrá a la luz el ansiado nuevo lanzamiento de Rita Ora: Bang. La cantante y actriz británica estará acompañada en su EP de Imambek, David Guetta, Gunna y Khea. Este trabajo musical llega tres años después de su último disco 'Phoenix' y en esta ocasión, la artista optó por un formato más sencillo: una colección compuesta de cuatro canciones.

El medio elegido para realizar el esperado anuncio fue sus redes sociales. Para sorpresa de todos, Ora decidió borrar todo el contenido de su cuenta de Instagram para que lo único que puedan ver quienes accedan a su cuenta son sus recientes publicaciones relacionadas a su nuevo lanzamiento. Ninguno de sus 16 millones de seguidores esperaban que la artista británica realizara este abrupto cambio en la red.

Este viernes, a su vez, también saldrá a la luz un nuevo videoclip. Ora publicará 'Big', single en el que tuvo la oportunidad de contar con la colaboración de Guette y Gunna. "#BANG Are you guys ready?! Cannot wait for you all to hear and see this!! My own mini-film Pre-order/save in bio! (en español: #BANG ​​¿Están listos, chicos? ¡¡No puedo esperar a que todos escuchen y vean esto !! Mi propia mini-película ¡Reserva / guarda en biografía!)", redactó en la publicación en la que dio a conocer la noticia.

El fragmento del clip no pasó desapercibido para nadie y, al momento, ya cuenta con casi tres millones de reproducciones y cientos de mensajes de sus fanáticos felicitándola por su nuevo proyecto.

Recordemos que Ora volvió a la música a fines de 2018, tras estar seis años sin poder lanzar nada. Su retorno se dio luego de ganar un juicio contra la discográfica Roc Nation de Jay Z. Desde ese momento no ha parado de generar nuevo material para recuperar el tiempo perdido.