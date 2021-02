Tristeza absoluta: el luto que envuelve a Rihanna

Mientras se estipula se encuentra trabajando en lo que sería su noveno álbum de estudio, aunque aún no han habido pistas al respecto, la vida de Rihanna se ha visto estremecida por un hecho trágico. La reconocida cantante y actriz, se encuentra atravesando un momento de profunda tristeza tras la pérdida de su amiga la artista, DJ y productora musical de pop experimental Sophie.



Sophie no solo era amiga de Riri, sino que también lo era de muchos otros reconocidos artistas. Tal es el caso por ejemplo del cantante británico poseedor de una de las voces más dulces de la última década, Sam Smith, quien se ha visto muy afectado por esta pérdida temprana.



Heartbreaking news. The world has lost an angel. A true visionary and icon of our generation. Your light will continue to inspire so many for generations to come. Thinking of Sophie’s family and friends at this hard time ❤️ (Noticias desgarradoras. El mundo ha perdido un ángel. Una verdadera visionaria e icono de nuestra generación. Tu luz continuará inspirando a tantos en las generaciones venideras. Pensando en la familia y los amigos de Sophie en estos momentos difíciles ❤️), fueron las palabras elegidas por Sam Smith para despedir a la productora.

La muerte de Sophie se produjo de forma repentina a causa de un accidente que aún no ha sido totalmente esclarecido, el hecho se suscitó a las 4 de la madrugada en Atenas, Grecia, tenía tan solo 34 años y una carrera que sus colegas y profesionales allegados aseguran era más que promisoria y estaba a punto de despegar mundialmente.





Rihanna por su parte fue bastante más escueta en sus palabras, desde su entorno aseguraron que se encontraba relamente afligida por la horrible noticia. Still can’t believe this. Rest Peacefully Sophie. 💔 🙏🏿 (Todavía no puedo creerlo. Descansa en paz Sophie), fue el breve pero sentido mensaje con el que Riri despidió a su amiga. Juntas habían trabajado juntas en la canción de la barbadiense "Nothing is promised" y en la versión temprana de su álbum "Anti".