Malo para la salud: Demi Rose sorprende con una instantánea cautivante

Demi Rose Mawby nació un 27 de marzo de 1995 en Birmingham, Reino Unido. La modelo británica fue producto del amor entre Barrie Mawby y Christine Mawby. Aunque nacida en Gran Bretaña, es su origen étnico colombiano, lo que le ha dado una mixtura cultural poco frecuente que la destaca por encima de otras modelos dándole un atractivo único.

Con más de 15 millones de seguidores en la red social Instagram, la morocha de tan solo 25 años se encarga de deleitar a su público compartiendo las distintas producciones fotográficas que protagoniza; siempre causando un estrepitoso revuelo en las redes sociales y siendo replicada por otras cuentas.

Haciendo gala de su curvilínea figura, suele vestir prendas diminutas con sugerentes escotes que muestran su costado más osado en las instantáneas que comparte. Lo que más suele sorprender es el hecho de que su precioso rostro angelical contrasta drásticamente con la forma atrevida en la que se muestra.

Hace apenas instantes atrás Demi Rose realizó una publicación en la que se mostró vistiendo un body suit que resalta todo su atractivo sin igual protagonizando un atardecer de ensueño rodeada por la naturaleza, que junto a su encanto armonizan el mejor paisaje. “Don’t look back unless it’s a good view @prettylittlething” (No mires atrás a menos que tengas una buena vista @prettylittlething), dicta el mensaje que acompaña la publicación en la red social de la camarita que en menos de una hora alcanzó casi 200 mil likes.

Rápidamente los seguidores de Demi se agolparon para dejar sus likes y elogios en comentarios como los siguientes: "¡¡¡Eres absolutamente increíble !!! Me diste escalofríos. Una jovencita negra tan hermosa y valiente", "Tan preciosa 😍😍❤️", "Maravillosa❤️", "Y que vista !!!! 👀", "Tan caliente 😈🤤", "MUJER HERMOSA TE VES MUY BIEN, TU LUZ RADIANTE, MARAVILLOSAMENTE HERMOSA TE AMO 💖 💕❤ 💛 💜 ♥ 💕 💜 💖 💕❤ 💛 💜 ♥ 💕 💜 💖 💕❤"