3 series que debes ver sí o sí en Netflix si te gustó Atypical

Atypical o Antarctica (por su nombre en inglés) es una de las series más reproducidas en la actualidad en Netflix. Esta producción de televisión del género novela de aprendizaje, fue creada y escrita por Robia Rashid para el gigante de streaming. La misma cuenta con 4 temporadas y como principales protagonistas a Jennifer Jason Leigh, Keir Gilchrist, Brigette Lundy Paine, Amy Okuda y Michael Rapaport.

Esta serie de Netflix gira alrededor de la vida de Sam, un chico no precisamente popular. Para Sam, la vida es más complicada de lo que podamos imaginar. A pesar de tener un mejor amigo, el cual conoce del trabajo, en ocasiones se siente rechazado, sobre todo por las chicas. Para los fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en el gigante de streaming.

The End of the F***ing World: James, un joven psicópata, y Alyssa, una adolescente rebelde, se embarcan en un viaje por carretera en busca del padre de ella. Sin embargo, la aventura no ha hecho más que empezar. La serie cuenta con dos temporadas hasta el momento.

Esta mierda me supera: una adolescente atraviesa las complejidades de la escuela secundaria, la familia y su sexualidad. Esta serie disponible en Netflix cuenta con una sola temporada en la actualidad.

Sex Education: Otis siempre tiene una respuesta respecto al sexo. Otis se une a su amiga Maeve para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela. Esta última serie recomendada cuenta con tres temporadas y ya se confirmó que se está produciendo una más. La tira es una de las más populares en la historia de la compañia de la N gigante