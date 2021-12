Así lucía Mariah Carey en su video clip navideño

No se puede dar oficialmente como iniciada Navidad si no se comienzan a escuchar todos los singles navideños de Mariah Carey en las radios, los centros comerciales y todo tipo de tiendas.

Todos los años, la cantante se ha tomado el trabajo de ofrecer nuevas alternativas más modernas y actuales, pero siempre manteniendo el espíritu de la época. El tema que más ha quedado en el corazón de todos es “All I Want For Christmas Is You”.

¿Cómo lucía Mariah Carey en “All I Want For Christmas Is You”?

El video es muy divertido y se puede ver a Mariah Carey, muy joven, cuando tenía tan solo unos 25 años. Al principio, se encuentra en una casa con un suéter rojo de manga larga y el pelo suelto.

Más adelante, y durante varios segundos, se la puede ver con un traje de nieve de cuerpo completo de color rojo. Tiene dos trencitas que sobresalen por debajo de un gorro de lana. Su outfit súper calentito es para protegerse del frío mientras juega en la nieve con Santa.

Por momento, se ven algunas tomas en donde luce un vestido rojo inspirado en el atuendo de Santa Claus y con el gorro que va a juego.

Todos los récords que ha roto “All I Want For Christmas Is You”

Unos días atrás, “All I Want For Christmas Is You” hizo historia convirtiéndose en la primera canción navideña en ser certificada como un diamante en la historia de la música grabada, anunció el viernes la Recording Industry Association of America.

Las canciones o álbumes alcanzan el estado de diamante cuando se venden al menos 10 millones de unidades, de acuerdo con los requisitos de la RIAA.

La canción navideña de Mariah Carey ha alcanzado bastantes hitos desde su lanzamiento hace 27 años. Fuente: YouTube

La canción se convirtió en la número uno en la lista Billboard Hot 100 por primera vez en 2019. El éxito navideño se disparó al puesto número uno en la lista de los 200 mejores mundiales de Spotify en la víspera de Navidad y durante el día de Navidad del año anterior.

Mariah Carey ayudó a conmemorar el clásico navideño al lanzar un nuevo video musical en 2019. También lanzó un mini documental sobre la historia de la canción en Amazon Music ese mismo año.

¡No para de sumar éxitos! Seguramente, lo continuemos escuchando por muchas Navidades más.