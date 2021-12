3 series que debes ver sí o sí en Netflix si te gustó El afecto del rey

El afecto del rey es una de las series más reproducidas en la actualidad en Netflix. Esta producción de televisión surcoreana histórica de drama y romance está adaptada del manhwa Yeonmo de Lee So-young. Esta tira tiene como principales protagonistas a Park Eun-bin, Rowoon, Nam Yoon-soo, Bae Yoon-kyung y Choi Byung-chan entre gran elenco.

La serie de Netflix se centra en la época de la dinastía Joseon, la princesa consorte heredera da a luz a gemelos, pero envía a la niña lejos para perdonarle la vida. Años más tarde, el hijo gemelo muere en un accidente y su hermana debe asumir su identidad y trono. Para los fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en el gigante de streaming.

El payaso coronado: el Rey, un heredero no legítimo, sufre de insomnio y paranoia maníaca porque teme por las acciones que ha cometido. Él inventa un plan para reemplazarse a sí mismo con un alguien idéntico con el fin de librarse de las amenazas de asesinato. La serie cuenta con una sola temporada.

El amor es como el cachachá: en una encrucijada, una dentista se muda a un pueblo costero donde conoce a un hombre que quiere ayudar a sus vecinos. Esta serie disponible en Netflix cuenta en la actualidad con una sola temporada.

Un reflejo de ti: A Person Like You, también conocida como Reflection of You, es una serie de televisión surcoreana transmitida del 13 de octubre de 2021 hasta el 2 de diciembre de 2021 por JTBC.??La serie está basada en "Someone Who Looks Like You" de Jung So-hyeon. Esta última serie recomendada posee una sola temporada.