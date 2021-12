Karol G provocó grandes disturbios tras su llegada a Colombia

Karol G, cantante y compositora colombiana, recientemente ha generado caos en las calles de Colombia a causa de su llegada a país. La artista se lanzó internacionalmente con la canción “301” junto con el cantante Reykon en 2012, posicionado en el top de varias estaciones de radios y canales de televisión, y le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Ecuador y Estados Unidos. La colombiana obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción “Amor de dos” junto con Nicky Jam. En 2016 firmó un contrato con la discográfica “Universal Music Latin Entertainment” y desde allí en más hubo un ascenso en su carrera.

Sin dudas uno de los grandes éxitos de Karol G llegó a inicios de 2017 cuando lanzó el sencillo “Ahora me llama” junto con Bad Bunny, el cual rápidamente se convirtió en un hit. Ese mismo año, lanzó su álbum debut “Unstoppable” el cual obtuvo el puesto dos en la lista “Top Latin Albums de Billboard”. La fama internacional que ha alcanzado la cantante ha generado que su sola llegada a Colombia provoque caos en las calles del país. El video del momento se viralizó en Twitter.

Es así que Karol G sorprendió a sus fans, luego de que se mostrara por las calles de San Antonio de Prado, Colombia. Tras ser reconocida se ha ido generando una masa de personas a su alrededor quienes la seguían por las calles. Debido a ello la cantante no tuvo más remedio que subirse al techo del auto en el que viajaba para así poder saludar a sus fans.

De esta manera Karol G habría generado caos y desorden en las calles ya que se atascó el tránsito con la multitud de personas que caminaban a su alrededor. Increíblemente la visita de la artista a uno de los municipios más pequeños de Colombia, se debió a que la celebridad deseó probar la comida típica del lugar y entrar a un restaurante.

Imagen: Los40

Sin embargo el look de Karol G rápidamente llamó la atención por lo que sus fans no tardaron en reconocerla. El video de la visita de la artista fue compartido en Twitter por un usuario donde claramente se ve el desorden en las calles provocado por la multitud. No obstante es evidente el cariño que la celebridad tiene hacia sus fans ya que se mostró a su disposición, al subirse al techo de su vehículo para poder saludar a todos desde allí.