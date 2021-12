Quién es Karina Pasian, la controversial talento de La Voz que fue nominada a un Grammy

El talento de Karina Pasian es indiscutible. En la última gala de La Voz de España, la joven de 29 años interpretó “Bagdad” de Rosalía y tuvo muchos halagos por parte de los couches. Hasta Pablo Alborán aseguró que estaba a punto de darle un infarto ante tan impactante show.

Sin embargo, algunos seguidores del programa han lanzado a través de las redes sociales todo tipo de suspicacias acerca de que si es justo que la joven participe y aseguran que su lugar en la final ya está asegurado.

Lo cierto es que Karina nunca ocultó su pasado. Cuando realizó las audiciones a ciegas contó que formaba parte del equipo de Alejandro Sanz y que el artista desconocía que ella iba a subirse al escenario. A pesar de no poder verla, San dio vuelta su sillón y la adoptó en su equipo.

Durante una entrevista exclusiva con Antena 3, la cantante de 29 años contó detalles de su historia y lo hizo de una forma muy emotiva. Su camino ha sido muy largo y ha tenido altas y bajas.

Según narró ella misma, comenzó en la música desde muy chica cuando aún vivía en Nueva York, ciudad en la que nació. A los 7 años, su padre la vio tocar el piano y cantar y decidió que debía incentivar su carrera artística, así el hombre se convirtió en su mánager.

Durante un corto, pero intenso periodo de tiempo, llegó a conocer a grandes artistas como Quincy Jones y el rapero Jay Dee.

Con solo 15 años, Karina fue invitada a cantar a la Casa Blanca y su interpretación fue presentada por el entonces presidente George W. Bush.

Un año más tarde, Jay Dee colaboró para que la joven pudiese sacar su primer disco, con la gran sorpresa de que el material obtuvo una nominación para los Grammy.

Pero no todo fue un lecho de rosas. Muy emocionada Karina narró que, a pesar de ser solo una pequeña, pasaba todos los días estudiando, ensayando y trabajando para que su carrera musical prosperara. Esto hizo que su niñez no fuese como la de otros tantos niños y que se perdiese de muchas cosas.

“Un día me desperté y me di cuenta que no estaba presente en lo que estaba haciendo, así que cambié de vida totalmente”, explicó entre lágrimas.

El cambio fue rotundo y durante varios años decidió dejar la música de lado. Sin embargo, ya en Barcelona, intentó retornar ese camino. Lo hizo presentándose a una audición para ser corista de Alejandro Sanz. “Volví sin la presión de cuando era niña”, indicó.