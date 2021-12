Florencia Peña es la dueña de Instagram con estas imágenes: "Tanto insistieron que les hice caso"

Hace unas horas Florencia Peña subió unas imágenes donde podemos verla con su bello cuerpo casi al desnudo, ya que la parte superior de su top deja poco a la imaginación. Con su figura bronceada y su cuerpo sinigual podemos verla más hermosa que nunca.

Como ya es costumbre Florencia Peña deja su imagen de fin de semana a sus 5.7 millones de seguidores que saben valorar sus posteos. Ha plasmado estas fotos en su cuenta de Instagram donde se muestra con su tallado cuerpo y sus característicos tatuajes.

Por estos días Florencia, quien es una de las mujeres argentinas más influyentes en Instagram, reveló qué piensa sobre el noviazgo entre su ex Mariano Otero y Rosario Ortega. Mariano Otero es el padre de los hijos mayores de Florencia Peña, Toto y Juan. Florencia y Mariano estuvieron juntos entre 2005 y 2012.

Hace pocos días trascendió que Mariano Otero , ex de Florencia Peña y padre de sus dos hijos mayores, Toto y Juan, está saliendo con Rosario Ortega , la menor del clan Ortega, hija de Palito y de Evangelina Salazar. La joven que desde hace un tiempo acompaña en coros a Chaly García y que el cantante adoptara como hija luego de que Palito Ortega le salvara la vida en su última recuperación de sus adicciones.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Al respecto, Florencia Peña, conductora del magazine "Flor de equipo", habló con Rafa Juri, el notero de Intrusos. "No, no voy a contar intimidades.... pero me pone muy feliz porque yo a Mariano Otero lo quiero mucho", afirmó la diva de Instagram. Sin embargo, el notero quiso saber más y le preguntó si le gustaba la pareja. "No los vi juntos todavía... pero si él está bien, yo estoy bien", respondió la actriz y conductora.