Derrota al calor en 3 pasos: delicioso helado de dulce de leche

Si te gusta el helado y el dulce de leche, esta es la receta que estabas esperando. Podrás aprender a preparar el mejor postre del mundo que deleitará a tus comensales y los dejará con la panza llena y el corazón contento. Lo mejor de todo es que puedes prepararlo y dejarlo en el freezer el tiempo que desees.

Preparar esta receta es muy sencillo. No necesitas demasiado tiempo ni demasiados ingredientes. Si no te gustan los merengues puedes reemplazarlos por chips de chocolate, frutos secos o frutas de estación. No importa cómo decidas hacerlo, tú pon tus manos a la obra y disfruta con este helado de dulce de leche.

Ingredientes:

360 cc de nata líquida

600 gr de dulce de leche

150 gr de merenguitos

1 paquete de chocolate cobertura

Procedimiento:

Mezclar la nata con 400 grs del dulce de leche hasta que se haga una mezcla homogénea. Agrega los 150 grs de merenguitos sin revolver demasiado para que no se rompan. Mientras tanto, cubre un molde de budín con papel madera.

Pon una capa con la mitad de la mezcla. Luego, agrega una capa del dulce de leche que te sobró. Finalmente haz la capa final con el resto de la mezcla. Clava palitos de madera dividiendo en porciones y lleva al congelador.

Mientras tanto, derrite el chocolate a baño maría y cuando esté listo viértelo sobre el helado. Vuelve a congelar hasta que esté firme.

