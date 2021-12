Florencia Peña vestida de dorado demuestra por qué es la reina de Instagram

Florencia Peña es una actriz, conductora y empresaria argentina. Es principalmente conocida por haber interpretado al personaje de Moni Argento en “Casados con hijos”. Asimismo ha participado en series cómicas como “Poné a Francella” y “La niñera”.

La actriz ha subido por estas horas unas imágenes a Instagram donde se deja ver con un sexi ropaje de color dorado que le queda como pintado al cuerpo. En el pie de foto ha dejado un mensaje que dice: “ Se vienen las fiestas y yo ya estoy vestida para regalo, ¡Regalá disfrute!”.

El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, ha hecho un reclamo en tono de broma en el programa de su madre “Flor de Equipo”. En un vivo tras un furcio de Campi el adolescente ha expresado: "No sabe hablar, ¡llámenme a mí!". Todo esto pasaba en tono de broma y alegría mientras se transmitía el programa.

Caracterizado como el mini Polino, Juan Otero de 13 años de edad salió al ruedo en el programa de su mamá, Florencia Peña, para hablar de MasteChef Celebrity 3, junto a Campi, también personificado como Marcelo y no perdió la oportunidad de chicanearlo alegremente en vivo.

Todo comenzó cuando la conductora de Flor de Equipo lo hizo bailar a Campi, quien cansado por la performance terminó cometiendo un furcio al aire y el hijo de Florencia Peña se lo reclamó. La conductora dijo: "De las cosas que más nos divierten en el mundo es verte bailar, Campi. Ponele música de nuevo", le dijo Flor al sonidista de su programa.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Atento a la chicana de la conductora, el humorista le retrucó: "No seas mala, Florencia. ¡Basta!". Sin embargo, Campi puso su cuerpo en movimiento y al momento de hablar se quedó sin aire cosa que fue aprovechada por el hijo de Florencia Peña que dijo: "Sí, porque no puede hablar este chico. Llámenme a mí si lo van a poner a este, porque no sabe hablar. Para eso me llaman a mí".