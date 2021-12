WhatsApp: así puedes saber si alguien tiene tu número sin que lo sepas

A menudo, WhatsApp va anunciando nuevas actualizaciones. La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo por los usuarios, tiene oculto además algunos secretos que quizás no sabías y podes poner en práctica para no ser descubierto por el resto de tus contactos.

En los últimos días, se conoció la noticia del lanzamiento de WhatsApp Plus, la cual es una versión alternativa de la plataforma original y la misma viene a proponer mejorías y nuevas actualizaciones para un mejor uso. Aseguran que tiene nuevos emojis y tiene la posibilidad de crear los propios stickers pero los expertos en tecnología, manifiestan que instalar esta versión puede ocasionar diversos problemas.

Fue diseñada por un español y según este creador, WhatsApp Plus es una versión mejorada de la creada por Meta. Posee más de 700 temas diferentes para utilizar y una amplia variedad de emojis. Además, se puede alterar la privacidad ocultando a los contactos la fecha y la hora de conexión. Sin embargo, al no ser, una actualización oficial, no se puede descargar de Android y solamente se puede obtener ingresando en el navegador.

Una de las últimas actualizaciones lanzadas por la aplicación de mensajería oficial consiste en permitir a los usuarios evitar ser hackeados y espiados. Esta aplicación cuenta con una bóveda de chats en donde se guardan los mensajes para que éstos no puedan ser hackeados. Para activar este paso, se debe acceder a Configuración y presionar la opción que dice Verificación en dos pasos.

Por último, se sabe que WhatsApp cuenta con diversas herramientas de personalización. Hay una serie de funciones que permiten ocultarle tu información a las personas que no te tienen agendado. Esto sirve para evitar algún tipo de hackeo o de robo de información. Entre las funciones se destacan ocultar la foto de tu perfil para las personas que no están en tu agenda o incluso ocultarles tu información personal y la última vez de tu conexión.