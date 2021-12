Navidad: sorprende a tus invitados con unos deliciosos muffins de chocolate

Los muffins o magdalenas son postres muy populares alrededor del mundo. Aunque, no sirven solo como postre. Puedes comerlos en cualquier momento del día y son perfectos para llevar en un paquetito. Esta masa no se reseca ni se endurece, por lo tanto siempre parecerán recién hechos. El secreto para mantener el delicioso sabor a chocolate, es la calidad de tus ingredientes. Puedes utilizar increíbles barras de chocolate con leche, perfumadas barras de chocolate amargo o chocolate blanco de calidad. La receta del día de hoy te enseñará a preparar estos deliciosos bocadillos en tres simples pasos. No pongas más excusas y anímate a deleitar a todos con tus muffins de chocolate.

Los muffins son panecillos muy creativos. ¿Por qué? Pues porque puedes agregarles toques muy personales. Si quieres, puedes añadir chips de chocolate, frutas o frutos secos a la preparación. Puedes utilizar lo que más te guste para decorarlos e incluso, puedes rellenarlos. Si deseas rellenarlos, deberás hacerlo cuando ya estén cocinados. Simplemente rellena una manga con tu preparación favorita e introdúcela por la base de los muffins. Rellena y ¡Listo! También puedes introducir pedazos de chocolate en la preparación al momento de ponerla en el molde. Anímate a crear la combinación que más te guste con esta receta de muffins de chocolate.

Muffins de chocolate

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

150 chocolate lindt postres 70% de cacao

100 g de mantequilla

100 g de azúcar

15 g de harina

4 huevos

Preparación:

Primero, pon a precalentar el horno a 220 grados. Luego, engrasa la placa dónde pondrás los muffins. También puedes utilizar moldes de papel.

Pon el chocolate troceado y la mantequilla en un bowl apto para microondas. Mete el bowl al microondas por 1.30 minutos, o hasta que los ingredientes estén derretidos.

Añade el azúcar, los huevos y por último la harina. Mezcla con una espátula hasta tener una mezcla homogénea.

Rellena los moldes hasta una ¾ parte . Meterlos al horno por 10 minutos y ¡Disfruta!

Ten cuidado al momento de sacarlos del horno ya que estarán muy calientes. Te recomendamos esperar hasta que se hayan enfriado antes de desmoldar o rellenar. Puedes espolvorear azúcar encima de los muffins al terminar.

