"Mi padre no me quiere": el desgarrador testimonio de la hija del Puma Rodríguez

Las relaciones familiares pueden llegar a ser complicadas, incluso, para las grandes estrellas. Esto es lo que le pasa a el Puma Rodríguez, quien no se habla con sus dos hijas mayores desde hace más de 30 años.

El quiebre de esta relación y el saber que no cuenta con el apoyo de su padre, afectó profundamente a Liliana Rodríguez, la hija mayor del cantante, quien ha sabido superar todos los obstáculos que la vida le ha puesto en frente.

¿Qué le pasó a la hija del Puma Rodríguez?

Liliana Rodríguez, de 54 años de edad, decidió tomar las riendas y mejorar su estilo de vida. Es por esto que dejó el alcohol, los cigarros y se sometió a una cirugía bariátrica para lograr bajar de peso. Desde ese momento, ha bajado ya 25 kilos y ha mejorado notablemente su salud.

“Yo... el año pasado para la fecha. Siempre sonriendo, pero amargada e infeliz. Hinchada y deforme, a punto de explotar. Esta es la cara del whisky, vodka, cerveza y lo que venga descontrolados, hartarse de comida junto a incontables cigarrillos. Esta es la cara de: ya lo he intentado todo y no puedo”, publicó en Instagram junto con una foto de su rostro.

En el mismo texto aseguró que no podía superar sus problemas. No sabía cómo dejar de torturarse pensando: “¿Para qué seguir? Si mi propio padre no me quiere, ningún hombre me va a querer. El autosaboteo es la mejor defensa contra ti misma. Tu papá te desprecia públicamente y tu esposo te abandona. De seguro eres tú la del problema, no vales nada”.

¿Qué fue lo que pasó entre El Puma Rodríguez y sus hijas?

El problema de “El Puma Rodríguez” con Liliana y Lilibeth Rodríguez, las dos hijas que tuvo con Lila Morillo, comenzó cuando el cantante decidió darle una segunda oportunidad al amor con Carolina Pérez, una modelo cubana 25 años menor que él.

El intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” asegura que sus hijas atacaron a su pareja y a su media hermana, una situación que él no piensa permitir bajo ningún punto de vista. Y mientras ellas no admitan su error, él no tiene ningún apuro por resolver las cosas, incluso, ha llegado a decir que si se llegaran a morir sin reconciliarse “no pasa nada”.

¿Qué piensas de estos dichos?