Desde el jardín, Sol Pérez conquista corazones

Sol Pérez anunció la semana pasada que ya tiene fecha de casamiento confirmada. La bella presentadora de televisión de 28 años despejó de paso los fuertes rumores de embarazo, producto de un ataque al hígado.

“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso" fue la aclaración de Sol al programa “Implacables”.

En las últimas horas, Sol Pérez publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la ex chica del clima desplegando toda su hermosura ante la cámara en el jardín de su hogar. La blonda lució una musculosa corta de color celeste pastel, un minishort de jean y zapatillas blancas. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Mis amigos de Ecuador me comentan que están en la final de la @ligaproec @csemelec vs @independientedelvalle pero lo que más les emociona es que van a poder sintonizarla desde acá en Argentina o cualquier parte del mundo y cualquier dispositivo! Porque #ELFUTBOLNOSUNE” fue el extenso y promocional texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus y veraniegas recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sol Pérez

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 86 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su magnífica figura física de parte de sus más fieles seguidores en este posteo.