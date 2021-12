La isla de las tentaciones: Sandra y Darío tienen su hoguera de confrontación

Darío pidió una Hoguera de Confrontación luego de que Sandra le fuera infiel. Es que las malas noticias no dejan de llegarle al joven de Alicante que se ha mostrado muy enamorado de su pareja a pesar de las múltiples ocasiones en las que ella lo ha engañado.

La isla de las tentaciones no ha sido el único lugar en el que Sandra se ha dejado llevar por el deseo. A pesar de que la pareja buscaba reforzar su confianza debido a la fama de mujeriego que tenía Darío, ha sido ella quien la primera en mostrar su debilidad.

Los primeros pasos en el programa no hicieron más que aumentar las inseguridades de Sandra ya que la quinta pareja que fue presentada estaba integrada nada menos que por Rosario, uno de las exparejas de Darío, quien aseguró que mantuvieron comunicación a través de las redes sociales durante mucho tiempo. El joven de 22 años negó rotundamente que esto hubiese ocurrido mientras ya estaba con la rubia.

“Me arrepiento de haber entrado al programa”, confesó Darío durante la Hoguera de Confrontación y luego fue muy contundente: “Me ha dejado claro que no me quiere”. Sin embargo, en cuanto la vio no pudo evitar su emoción al abrazarla.

Las sorpresas desagradables para Darío no han parado de llegar desde que ingresó a La isla de las tentaciones. Primero, supo un enorme secreto que guardaba su novia y es que, una semana antes de entrar al programa, tuvo un encuentro con otro hombre.

Tras la noticia inicial, finalmente, ambos confesaron que decidieron ocultar esta información y que esa traición fue el motivo principal por el que entraron al programa.

Pero la aventura de Sandra no se detuvo allí y decidió darse una fogosa oportunidad con Rubo lo que terminó de molestar a Darío, quien asegura que ya no puede confiar en ella.