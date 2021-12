Este es el grado de estudios de Victoria Pedretti

En una reciente entrevista, Victoria Pedretti compartió que "siempre tuvo problemas en la escuela" y dijo que no era "muy buena" en muchas cosas. Todo hasta que se dio cuenta que, en realidad, era bastante buena actuando.

Una vez que descubrió eso, supo qué camino seguir, aunque, originalmente no trató de actuar en obras de teatro, sino de enfocarse en el teatro musical.

"Recuerdo que estaba en la escuela secundaria, no me metí en el musical y dije: 'Bueno, supongo que entonces haré teatro'", dijo. “Aburrido, ¿sabes? No hay canción ni baile. ¿Dónde está toda la diversión?".

Pero eso fue lo que pensó en un primer momento, después se dio cuenta de que le gustaba mucho el teatro y el impacto que podía tener en la audiencia.

“Terminé amándolo”, dijo Pedretti. “Y tener la oportunidad de hacer cosas en las que la gente se me acercaba después y me decían, 'Eso me llegó'. Y yo dije, 'Mierda, ¿de verdad?' Y ese es un sentimiento realmente genial, ¿sabes? Ser capaz de generar ese tipo de impacto. Entonces, es un poco adictivo en ese momento ".

Victoria Pedretti fue a la universidad

Victoria Pedretti contó en una edición de W Magazine, en 2019, que su escuela secundaria no tenía un departamento de teatro grande o floreciente. Así que, a pesar de que ahí es donde se contagió la pasión por la actuación, decidió que debía prepararse más.

Fue a la Escuela de Drama de la Universidad Carnegie Mellon, donde realmente perfeccionó su habilidad.

Ya estando en la universidad, todavía había momentos en los que otros dudaban de ella, incluso, había profesores que le decían que se dedicara a otra cosa. Le dijeron que no sabían si ella estaba "hecha para esto". Pero ella sabía, en ese momento, que actuar era más que un simple deseo, era su vocación.

Por supuesto, como todos sabemos a estas alturas, funcionó bastante bien la intuición y pasión de Victoria Pedretti.

Vivió en la ciudad de Nueva York durante unos meses mientras audicionaba para los papeles, justo después de graduarse de la universidad. Y solo le tomó ese tiempo poder lograr conseguir un papel en “The Haunting of Hill House” con Mike Flanagan.

Su primer papel profesional fue como Nell Crain, la hermana menor de la familia Crain que, lamentablemente, se lleva la peor parte del trauma de la casa embrujada en la que la familia se quedó un verano cuando los hijos era unos niños. El programa fue un éxito y la serie de antología pasó a tener una segunda temporada con “The Haunting of Bly Manor”.

Victoria Pedretti protagonizó un papel más destacado en esa temporada como Dani Clayton, el au pair estadounidense que va a cuidar a dos niños en una extensa finca inglesa.

“The Haunting of Hill House” llevó a Greg Berlanti a descubrir a Victoria Pedretti y quererla para la segunda temporada de “You”, la cual protagonizó junto a Penn Badgley. Esto es tan solo el inicio de una prometedora carrera. Seguramente, escucharemos hablar mucho de esta actriz en los próximos años. ¿No crees?