El Chavo del 8: el complicado momento de salud que atraviesa la Chilindrina

El Chavo del 8, serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, fue una exitosa comedia emitida en 1973 que dejó grandes personajes a su paso. El programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad mexicana donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos, por lo general de tono cómico.

Desde un comienzo, su creador contempló que El Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños.? El elenco principal estuvo integrado por Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, y Édgar Vivar, que interpretaron al Chavo, Don Ramón, Quico, la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Jirafales, y el señor Barriga, respectivamente. La dirección y producción de la serie recayeron en Enrique Segoviano y en Carmen Ochoa.

María Antonieta de las Nieves, actriz, comediante y cantante mexicana, reconocida por haber interpretado a la Chilindrina, actualmente tiene 71 años y estaría pasando por un mal momento en cuanto a su salud. LA actriz fue reconocida con un “Record Guinness”, por su trayectoria artística, al interpretar al personaje de la Chilindrina por 48 de los 50 años que lleva interpretándola, desde las primeras grabaciones de "El Chavo del 8" en 1971 a la fecha.

Tristemente, la Chilindrina, ha dado positivo a la prueba del coronavirus, COVID-19. La actriz publicó un comunicado en su cuenta de Instagram haciendo oficial la información del diagnóstico.

Imagen: El Universo

Sobre la complicada situación por la que está pasando, la actriz de “El Chavo del 8” dijo lo siguiente: “A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19, he salido positiva al hacerme la prueba…Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”. La Chilindrina finalizó su comunicado con un “Feliz año 2022”.