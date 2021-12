BASES Y CONDICIONES

CONCURSO “ACERTIJOS DE VERANO”

ORGANIZADOR. El presente concurso (en adelante el “CONCURSO”) es organizado por Territorio Digital S.A.CUIT 30-71014762-7 sito en Arístides Villanueva 444, Mendoza (en adelante “MDZol” y/o “el Organizador”)

Al inscribirse en el CONCURSO, cada participante (según se define más abajo)acepta y se compromete incondicionalmente a cumplir con estas bases y condiciones (en adelante las “BASES”), y aceptan quedar vinculados por las decisiones de del organizador en relación con el CONCURSO. Los participantes que no cumplan con las BASES no podrán optar a ganar el premio (según se define más abajo).

VIGENCIA. El CONCURSO comenzará el día lunes 03/01/2022 y finalizará el día martes 15/02/2022

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Podrán participar del CONCURSO todas aquellas personas físicas, mayores de edad, que residan en el territorio de la República Argentina (en adelante, los “PARTICIPANTES y/o PARTICIPANTE”.)

CONCURSO: Todas las notas publicadas en el sitio https://www.mdzol.com/ contendrán acertijos. Los PARTICIPANTES deberán enviar a la casilla de correo electrónico acertijovisual@mdzol.com la respuesta correcta con el asunto “ACERTIJO DE VERANO” y seguidamente la fecha del acertijo, por ejemplo “ACERTIJO DE VERNANO- 1 DE ENERO DE 2022”. Asimismo deberán precisar en el cuerpo de mail nombre completo de quien participa, un teléfono de contacto, y captura de pantalla de la solución del acertijo marcando con precisión del lugar de la respuesta correcta. Se deberá enviar un mail por cada acertijo, no se puede incluir varios acertijos en un mismo mail. Importante: Cada vez que acertás, sumas una chance de ganar.

PREMIO. Tras la conclusión del plazo de vigencia del CONCURSO, el día 22 de febrero de 2022 se hará un sorteo entre todos los PARTICPANTES que hayan acertado, si el PARTICIPANTE acierta en más de una oportunidad, su participación en el sorteo aumentará. Del sorteo se darán a conocer dos (2) ganadores. El ganador del primer premio recibirá una estadía de siete (7) días en Solanas, Punta del Este (En adelante “El primer ganador”), y el segundo premio recibirá una caja de seis (6) vinos de una importante bodega mendocina: Zuccardi. (en adelante “El segundo ganador”)

El primer ganador obtendrá una estadía de siete (7) noches en Solanas: La estadía será para cuatro (4) personas en las cabañas de “Tío Tom” que se encuentran dentro del complejo Solanas ubicado en: Ruta Interbalnearia Km 118,500, 20100 Punta del Este, Uruguay (En adelante el “Complejo”). La estadía será por siete (7) noches con modalidad ALL INCLUSIVE, la cual podrá ser utilizada desde el 26 de febrero del 2022 hasta el 17 de diciembre de 2022 inclusive. El presente premio no podrá ser canjeado por otra locación dentro del Complejo ni por sumas de dinero equivalentes a la estadía. Se deja expresa constancia que las condiciones de la estadía hasta aquí mencionadas no podrán ser modificadas ni alteradas por el PARTICIPANTE, debiendo cumplir estrictamente con el mentado plazo, cantidad de personas y la estadía estipulada.

El premio está sujeto a disponibilidad por parte de Solanas y no incluye seguro de viaje, el coste del viaje hacia y desde el lugar de residencia, comidas y bebidas, gastos, impuestos o gastos personales que se apliquen por fuera del Complejo. El ganador es responsable de cualquier obligación de declarar el premio a las autoridades fiscales pertinentes y de remitir, aceptar o pagar cualquier impuesto, tasa, retención y/o gasto de cualquier tipo, que en virtud de la aplicación de la normativa fiscal pudieran ser aplicables, quedando el Organizador eximido de responsabilidad alguna en este sentido y no teniendo obligación alguna de proporcionar asesoramiento fiscal. Cualquier otro coste en el que se incurra, además de los mencionados anteriormente y que sean incidentales al cumplimiento del premio, es responsabilidad del ganador (es).

El Organizador adoptará las medidas razonables para asegurar que el premio se ajuste a lo descripto en estas BASES. No obstante, en el caso en que ocurra un evento ajeno al Organizador, tal como caso fortuito y/o fuerza mayor y/o actos de poder público y/o cualquier otra circunstancia similar, que impida la realización de la estadía mencionada, el Organizador pondrá todos sus esfuerzos para que las fechas del premio sean renovadas o ajustadas a dichas circunstancias pero no será responsable de ninguna manera.

El segundo ganador obtendrá seis (6) vinos de bodega ZUCCARDI: El adjudicatario del segundo premio recibirá una caja de seis (6) vinos de la bodega ZUCCARDI (en adelante los “vinos”). Los mismos serán enviados al domicilio que denunciará El segundo ganador. En caso de que El segundo ganador así lo desee, podrá retirar los vinos por la calle Arístides Villanueva 444, Mendoza o por Carlos Pellegrini 1427, piso sexto, CABA. El presente premio no podrá ser canjeado por suma de dinero alguna ni por vinos de otra bodega.

NOTIFICACIÓN DE GANADORES. Los ganadores del CONCURSO serán informados por el Organizador el día 22 de febrero de 2022 a través de correo electrónico y/o al teléfono por Ud. brindado al momento de participar y/o por las redes sociales de MDZol, instagram: @mdzol, twitter: @mdzol. Los ganadores deberán confirmar la aceptación del premio mediante la remisión de un correo electrónico 24 horas después de la recepción de la notificación del premio en el que deberán especificar su nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico y DNI. ElOrganizador informará a los ganadores el procedimiento para obtener el premio.

CONDICIONES. Los premios se encontrarán sujetos a disponibilidad. La entrega delos premios podrá estar sujeta a aceptación del ganador. Si un ganador del premio no confirma la aceptación del premio en el plazo establecido, supondrá la automática renuncia a su derecho a reclamar el premio, y se seleccionará al segundo clasificado como ganador alternativo del CONCURSO. Si dicho segundo clasificado tampoco aceptara el Premio conforme a lo requerido se seleccionará al siguiente clasificado como Ganador alternativo del CONCURSO, y así sucesivamente hasta que se elija un ganador que haya aceptado debidamente el premio conforme a estas BASES.

CAMBIOS EN LAS BASES.Con sujeción a la normativa aplicable, el Organizador se reserva el derecho a modificar las BASES en cualquier momento sin necesidad de notificación a los participantes. En talcaso, las BASES actualizadas serán cargadas y publicadas en la página webhttps://www.mdzol.com/.

ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES. La participación en el presente CONCURSO supone la aceptación íntegra de las BASES y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador. Todas las instrucciones publicadas en la web dehttps://www.mdzol.com/ para participar en el CONCURSO forman parte de las bases de este proyecto. Los ORGANIZADORES tienen derecho a decidir sobre cualesquiera otras cuestiones que no estén expresamente mencionados en el presente documento, así como sobre cualquier asunto que pueda surgir en relación con este CONCURSO.

En caso de que una o más de las disposiciones o estipulaciones contenidas aquí fuera declarada nula, ilegal o inaplicable en virtud de cualquier disposición orden legal o pública, todas las demás cláusulas o disposiciones seguirán siendo válidas y aplicables, y tal cláusula o disposición que ha sido declarado nulo , ilegal o no ejecutable, se modifica por el organizador en la medida necesaria a fin de cumplir con la legislación aplicable o al orden público, y para recrear su propósito original lo más fielmente posible.

JURISDICCIÓN. Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, los PARTICIPANTES se someten a la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia de la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. El solo hecho de participar en el presente concurso, implica el conocimiento y aceptación sin condición ni reserva alguna, por parte del participante, de todas y cada una de las cláusulas integrantes en la presente BASES, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza.

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Para participar de esta promoción no existe obligación de compra. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo en forma gratuita conforme a las condiciones establecidas en las presentes BASES.

RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES. El Organizador no se responsabiliza por ningún daño personal o material o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) ocasionado a los ganadores y/o terceras personas, debido a, o en relación con, el uso de los premios una vez entregados y de cualquier tipo de responsabilidad por los accidentes que pudieran ocurrir durante el traslado y/o utilización de los premios al ganador o a terceros, en su persona o en sus bienes. En ningún caso el PARTICIPANTE que resulte ganador de este sorteo podrá canjear el premio obtenido por dinero en efectivo. En ningún caso el participante tendrá derecho a reclamar compensaciones, retribuciones y/o indemnizaciones de naturaleza alguna y/o reembolso de gastos efectuados con motivo de su participación en el CONCURSO.