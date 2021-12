Sol Pérez deslumbró con su perfecta figura para despedir el 2021

Sol Pérez anunció hace unas semanas su casamiento con su pareja Guido Mazzoni. Inclusive habló de sus sensaciones tras la noticia y de la posible fecha del evento en el programa "Nosotros a la Mañana".

"Tiene que ser cómo sea (risas), toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda" indicó Sol.

En las últimas horas, Sol Pérez publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la ex chica del clima desplegando toda su hermosura ante la cámara desde las playas de La Barra en Punta del Este. La blonda lució traje de baño estampado. Además, la mediática complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

"Una escapada para despedir este 2021 que me dejó tantas enseñanzas y sobre todo, me enamoro más de mi trabajo" fue el corto y reflexivo texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus y veraniegas recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sol Pérez

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 45 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su magnífica figura física de parte de sus más fieles seguidores en este posteo.