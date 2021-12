El día que Angélica Vale fue vetada de Televisa

Todos conocemos a Angélica Vale y a su familia, grandes artistas que han hecho carreras en la televisión mexicana. Es por eso que no nos podemos imaginar la vergüenza que sintió la actriz cuando fue vetada.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Angélica Vale recordó que, cuando ella tenía tan solo siete años, fue vetada junto con su familia de Televisa.

Ella recuerda la situación como angustiante y vergonzosa, pues su abuelita le pidió que la acompañara a hablar con Emilio Azcárraga Milmo y él no las quiso recibir. En cambio, ordenó que fueran escoltadas hasta la salida por policías.

¿Por qué Angélica Vale fue vetada?

La protagonista de “Betty la fea” recuerda que su papá, Raúl Vale, le presentó un proyecto a Emilio Azcárraga en el que actuaron ella, su abuela y su madre. Intentando recuperar algo de todo lo que había invertido, fue que su papá decidió ofrecerle el programa a otros canales, lo que enfureció a Azcárraga.

“Azcárraga se enojó y dijo: ‘Ah me vas a hacer la competencia, pues vetado, tú, tu mujer, tu suegra, por haber escrito todo y tu hija por haber actuado”, recordó Angélica.

Pero no quedó todo ahí. Cuando la abuela de Angélica María se enteró de todo lo sucedido quiso ir a arreglar las cosas.

“Cuando mi abuela se entera que estábamos vetados dice: ‘Yo tengo que ir a hablar con Emilio, para ver qué está pasando’”, recordó la actriz.

“Y ahí vamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los 7 años, sí, así me sacaron de Televisa. Me acuerdo mucho de la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías. Me acuerdo perfecto”.

Ella recuerda que toda esa situación fue muy fea porque sentía que no podría cumplir su sueño de ser actriz. Pues, en los años ‘80, para un artista ser vetado de Televisa era como ser vetado de México.

Finalmente, la familia Vale decidió vender ese proyecto a otros países, en donde fue todo un éxito.

“Me sacan de Televisa y pesadilla total, porque llegar a hacer una telenovela era mi sueño dorado. Entonces, se vende mi telenovela en El Salvador, Panamá y Puerto Rico y pega, entonces hago mis obras y las llevó allá, porque eran los lugares donde era famosa”, dijo.

Con el correr del tiempo, ese enojo fue desapareciendo y, finalmente, la actriz pudo lograr ser parte de la televisión mexicana. ¿Has visto sus telenovelas?