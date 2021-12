3 series que debes ver sí o sí en Netflix si te gustó Aquí no hay quien viva

Aquí no hay quien viva es una de las series más reproducidas en la actualidad en Netflix. Esta producción de humor española fue emitida por primera vez en la señal Antena 3 el 7 de septiembre de 2003. La tira fue creada por Laura Caballero y Alberto Caballero, sobrinos de José Luis Moreno, productor de la serie. La producción televisiva tiene como protagonistas a Natalia Cuesta Hurtado, Juan Cuesta, Lucía Álvarez, Mauricio Hidalgo, Vicenta Benito, Belén López Vázquez y Emilio Delgado entre gran elenco.

La serie de Netflix narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos de Desengaño 21: tres pisos, dos casas por planta, un ático, una portería y un local contiguo.? Se desconoce el verdadero artífice de la idea. Para los fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en el gigante de streaming.

Velvet colección: corren tiempos nuevos y modernos para las galerías Velvet. Ana Ribera y su equipo se disponen a inaugurar su nueva sede en Barcelona presentando un gran desfile que apoye la notoriedad y frescura de su gran marca. La serie cuenta con dos temporadas.

Navidad en casa o Hjem til jul: los constantes comentarios sobre su soltería y las expectativas de la sociedad sobre la Navidad perfecta atrapan a Johanne, de 30 años, que decide mentir a su familia y comenzar una búsqueda de 24 días para encontrar una pareja con la que acudir a casa en Navidad. Esta producción disponible en Netflix posee dos temporadas.

The End of the F***ing World: un psicópata adolescente y una chica rebelde con sed de aventura emprenden un accidentado viaje por carretera en esta serie de humor negro basada en una novela gráfica. Esta última serie recomendada cuenta con 2 temporadas en la actualidad.