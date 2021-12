Desde el jardín, Romina Malaspina conquista corazones

Romina Malaspina deslumbró a sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, esta semana, al realizar un promocional posteo con una vestimenta estilo “Gatubela”. La presentadora, cantante e influenciadora de 27 años escogió el mencionado look para posar al lado de un auto deportivo.

“Pink Monday! There’s up to 80% off EVERYTHING on @prettylittlething now! Get an EXTRA 20% off with CODE: PINK20” fue el mensaje de Romina para acompañar su pic.

Hace unas horas, Romina Malaspina publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su hermosura ante la cámara desde un verde jardín. La mediática lució un elegante minivestido de color nude. Además, la blonda complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“Sexy nude 1, 2 o 3 ? Cual es tu fav? No me decidí por una así que subí las 3 para que uds elijan cual Que les parece este look de viernes? Para qué ocasión se lo pondrían ? / para que plan les gustaría que su chica lo use? Los leo” fue el extenso y simple texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 35 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles seguidores en la popular plataforma, que resaltaron su espléndida figura física.

Fuente: Instagram Romina Malaspina