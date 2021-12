De rojo, Alejandra Maglietti encandiló con su gran hermosura

Alejandra Maglietti sigue conquistando a sus millones de seguidores no solo por sus tips de hermosura y sus divertidos videos, sino también por su impoluta belleza. A sus 36 años de edad, modelo, periodista y abogada sigue dejando con la boca abierta a más de uno.

Alejandra le reclamó hace una semana a Wanda Nara que le pidiera disculpa tras su cruce mediático apenas estalló el Wandagate. “Yo no estuve con tu marido” indicó la panelista de Bendita. “Yo no tuve nada que ver, hice una opinión que no le importaba a nadie” amplió la blonda.

En las últimas horas, Alejandra Maglietti publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de fans. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su hermosura ante la cámara. La vedette lució un bikini de color rojo. Además, la también vedette complementó su look con su largo cabello suelto, grandes aretes, dos collares dorados y delicado make up.

“Esta bikini colorada de @bikinisbegold está su tienda on line a un súper precio y está varios colores más! Quedan pocas (yo les avisé)” fue el simple y promocional texto que eligió Maglietti de epígrafe para acompañar su reciente y osado videoclip en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Alejandra Maglietti

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Jonás “Galgo” Gutiérrez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 46 mil corazones. Además, la bella modelo recibió miles de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física y su outfit elegido.