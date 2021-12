A puro baile: así despidió el año Jessica Cediel

Jessica Cediel volvió a contagiarse de covid-19 este fin de año y se mostró bastante molesta con los cambios de planes que le trajo el virus para la época decembrina.

“Les voy a contar algo súper importante y es que hace como 15 o 20 días me dio una gripa súper fuerte y me tiró a la cama, entonces me hice la prueba de covid-19 y el resultado fue negativo; pero hoy volví a amanecer con congestión y llamé a mi laboratorio de confianza, me hicieron una nueva prueba y, tristemente, salí positiva para covid-19 de nuevo (...) Hasta el momento simplemente he sentido un poco de congestión, de tos y de molestia en la garganta” indicó Jessica hace unas semanas en las redes sociales. Por suerte la oriunda de Bogotá ya se siente mejor y bien de salud.

En las últimas horas, Jessica Cediel compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En el mismo se puede ver a la presentadora de televisión colombiana desplegando toda su hermosura ante la cámara. La periodista que trabaja para el gigante mediático mexicano Telemundo lució una camisa oversize a cuadros de color gris y blanca. Además, la bella sudamericana complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Jessica Cediel

“Última bailadita del año… o que!” fue el corto y positivo texto que eligió Cediel de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a Jessica Cediel se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de las 32 mil. Además, la también modelo oriunda de Bogotá, recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida figura física y su look escogido.