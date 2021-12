Por qué Selena Quintanilla no celebraba la Navidad

La muerte de Selena Quintanilla impactó a millones de personas en el mundo. La joven tenía tan sólo 23 años cuando fue asesinada por Yolanda Saldívar, quien era, en ese entonces, su mejor amiga y presidenta de su club de fans. La Reina del Tex-Mex se encontraba en la cima de su carrera artística y tenía un prometedor futuro por delante.

En su breve paso por este mundo, la artista estadounidense con ascendencia mexicana, dejó un gran legado musical y hoy, no hay quien no haya escuchado y bailado algunas de sus canciones. 'Como la flor', 'Amor prohibido', 'La Carcacha' y 'El chico del apartamento 512', son por nombrar algunos de los grandes éxitos que continúan sonando fuerte.

Son miles y miles los fanáticos de Selena en el mundo y lo cierto es que, solo los verdaderos admiradores de la cantante saben absolutamente todo de su vida. Un dato que, algunos pocos conocen, es que la Reina del Tex-Mex no celebraba la Navidad. ¿El motivo? Aquí te lo contamos.

Abraham Quintanilla, el padre de la cantante y quien la impulsó al mundo de la música, contó, en reiteradas entrevistas, que su familia es Testigo de Jehová, por lo que no festejan diversas fechas especiales. "Como testigos de Jehová, no celebramos muertes ni cumpleaños, y no queremos que la gente piense que estamos detrás de todas las festividades", señaló a NBC News. Si bien Selena tuvo un acercamiento a la religión, no hacía públicas sus creencias por temor a que ello le afectara en su carrera profesional.

Chris Pérez y Selena Quintanilla

Por su parte, Chris Pérez, el viudo de la intérprete, contó en su libro Para Selena, con Amor: "Como Selena era testigo de Jehová, nunca había celebrado la Navidad. A decir verdad, rara vez lo hacía, ya sea porque la banda solía tocar en las fiestas. Sin embargo, el primer año que nos casamos, la banda estaba libre en Navidad y me llevé a Selena a la casa de mi madre para las vacaciones. Mi familia había comprado regalos de Navidad de Selena, a pesar de que les había dicho que ella no festejaba. Por respeto a Selena, ellos apilaron los regalos en la habitación de mi madre, en vez de ponerlos debajo del árbol de Navidad. Cuando llevé a Selena allí, se quedó anonadada. Mi familia lo hace a lo grande en Navidad. La cama estaba cubierta con regalos envueltos en brillantes colores, todo para ella".

Selena Quintanilla

Y confesó: "Ese día se volvió loca, simplemente rompiendo esos regalos y divirtiéndose como cualquier niño pequeño emocionado en Navidad. Fue un placer para mí verla. Su religión era un tema serio para ella y también privado, uno de los pocos temas sobre los que Selena nunca se sintió cómoda hablando con los medios".