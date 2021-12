Así disfruta Jomari Goyso de la fiestas en España junto a su familia

Luego de su abrupta salida de Despierta América, el programa matutino de Univisión, Jomari Goyso decidió viajar a España para celebrar las fiestas en compañía de su familia. En su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de dos millones de personas, el periodista experto en moda y belleza ha registrado cada instante de sus andanzas con sus seres más queridos en Europa.

Jomari Goyso le corta el pelo a su sobrino

El comunicador se ha mostrado realizando diversas actividades con los miembros de su clan. Así es como se lo ha visto cortándole el cabello a su sobrino y cultivando deliciosas aceitunas. También hablando de las famosas sopas de ajo y compartió un pequeño clip de una apetitosa tortilla de papas.

"¡Sin la tortilla de patata no es Navidad! Lol. No es complicada de hacer pero tiene sus secretos. Aunque mi madre no lo cree, soy un gran cocinero", redactó junto a las imágenes.

En la publicación se la puede ver a la madre de Jomari llegando al hogar con la bolsa de las compras y luego, con mucha calma, realizando la preparación en compañía de su hijo, que no pasó por alto ningún detalle.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos de su retorno al hogar fue el reencuentro con su caballo Dorado Goyso. El comunicador subió un video en el que abraza a su adorado equino y lo llena de besos. También se ve como saluda a varios de sus familiares. Sus fanáticos han seguido de cerca las andanzas de Jomari y han llenado sus publicaciones de comentarios.