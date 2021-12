Maribel Guardia deslumbra a todos a los 62 años con su gran belleza

La actriz y conductora costarricense Maribel Guardia de 62 años es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales donde ya acumula más de siete millones de seguidores de todas las latitudes. Para ellos comparte fotos de sus mejores looks, de sus viajes, sus reuniones con amigos y los productos de belleza que comercializa bajo su nombre.

Maribel Guardia. Fuente: archivo MDZ

Ahora Maribel Guardia dejó a todos con la boca abierta al publicar una foto en la que aparece con un largo vestido en tonos nude y con transparencias, a la vez que presume su bellisima silueta producto de sus constancia con la rutina de ejercicio y de la buena alimentación.

Maribel Guardia. Fuente: instagram @maribelguardia

"Un nuevo día para dar gracias a Dios, por las bendiciones y el regalo de la vida. #feliz #martes #look", escribió Maribel Guardia en la red social de la camarita. Ella complementó el look con una delicada trenza que toma su cabello morocho y lacio y un delicado make up, fiel a su estilo.

Maribel Guardia. Fuente: archivo MDZ

Hasta el momento la publicación de Maribel Guardia cosechó más de 15 mil likes y miles de comentarios en los que tanto fans como colegas halagan su talento y belleza para la fotografía. "La mujer mas bella de México"; "Hermosa"; "Preciosa"; "Guapísima", son algunas de las reacciones que recibió.

Maribel Guardia. Fuente: archivo MDZ

Maribel Guardia fue atacada por los haters hace algunos días y ellos la acusaron de vieja en la red. Ella viajó a su ciudad natal de Costa Rica a pasar la Navidad y al regresar declaró ante el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, que esos comentarios la tienen sin cuidado. "Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana", sentenció la morocha.