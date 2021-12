El test que te dirá en un segundo si eres una persona superficial

Los test de personalidad son un verdadero fenómeno en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que demuestra de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Hombre musculoso: eres alguien que sobresale por su gran honestidad. No tienes temor en expresar lo que piensas sin ningún tipo de filtro. Tu sinceridad extrema, muchas veces, te juega muy malas pasadas ya que no todos están preparados para escuchar las verdades más crudas. No toleras la hipocresía y haces a un lado a la gente falsa. Rara vez bajas los brazos antes de alcanzar tus metas ya que para ti un tropezón nunca es caída. Eres muy bueno brindando consejos y tus amigos acuden en búsqueda de los mejores.

istockphoto

Corona: te destacas por ser una persona ególatra y no hay quien no lo sepa. Por momentos te encuentras tan enfocado en ti mismo que no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Tu familia es un pilar muy importante en tu vida y tratas de cuidarlos y protegerlos. En ocasiones eres muy superficial y te olvidas de sus intereses para prevalecer los tuyos. Te pones siempre en primer lugar y por los únicos por los que podrías llegar a dar el brazo a torcer es por tus seres más queridos. No crees en la monogamia y eliges vivir relaciones amorosas cortas y memorables.