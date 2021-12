Camila Cabello se toma un descanso de las redes y se aleja de lo que le hace daño

A un mes de romper sentimentalmente con Shawn Mendes, Camila Cabello ha decidido alejarse de las redes por unos días. Esto lo ha hecho como forma de terapia y de preservar su salud mental. Ante esta situación decide alejarse para encontrar tiempo de calidad sin comentarios negativos.

Camila Cabello se ha mantenido muy activa con sus fans en los últimos meses pero aprovechará su encuentro familiar para desintoxicarse de las redes. Sucede que así como sirven de vía de comunicación con sus seguidores, también pueden llegar a asfixiar a los famosos entre tantos comentarios hacia sus vidas y esto sucedió con su ex pareja Shawn Mendes .

Camila Cabello con mucha sinceridad ha expresado que decidió alejarse de las redes para pasar tiempo de calidad con su familia y sin comentarios negativos. La cantante pasa por un cambio en su vida personal, luego de su ruptura con el cantante Shawn Mendes con quien estuvieron juntos durante dos años.

Es por ello que Camila Cabello ha dicho: “Antes de la pandemia, me sentía muy agotada. Había estado trabajando bastante sin parar desde que tenía 15 años. Y el rigor con el que empecé a trabajar, simplemente no había tiempo libre. Apenas estaba en casa. No tuve tiempo para saber quién era fuera de mi carrera. Agregue eso a las luchas con la salud mental, con la ansiedad, con estos niveles tóxicos de estrés, ni siquiera fue un colapso porque simplemente lo superaría”.

Camila Cabello señaló también: “¡¡¡Vamos a desintoxicarnos un poco de las redes sociales hasta el año nuevo!!! Solo quiero pasar menos tiempo con mi teléfono esta semana. Los amo a todos”. expresó.

Por su parte Shawn Mendes hace un tiempo relató un tenso momento que pasó con Camila Cabello y como su reacción violenta hacia ella en forma de gritos le dio miedo y lo dejó pensando. Es por ello que el cantante dijo: “Le levanté la voz a mi novia y ella me dijo: ‘no me gusta cuando levantas la voz ¿ Por qué lo hiciste?’. Y en ese momento me puse muy a la defensiva.