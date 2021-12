Para divertirse sin problemas, recomendaciones para jugar con perros cachorros

Adoptar un perro resulta ser una gran acción que implica a su vez, numerosas responsabilidades. Una de ellas, es respetar el momento de juego y poder disfrutar con el animal de una ocasión entretenida. Sin embargo, en el caso de los cachorros, resulta imprescindible tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar inconvenientes.

Un perro recién nacido puede dormir entre 18 y 20 horas diarias, pero además, comienzan a jugar después de las cuatro semanas. Por lo tanto, es en esta altura de su vida cuando podrías empezar a tener ratos de ocio con los cachorros. Igualmente, ten en cuenta que en este momento también tendrás que tener en cuenta ciertos recaudos, ya que no podrás entretenerlos durante el mismo tiempo ni con los mismos juegos que a los perros adultos.

Es necesario tomar recaudos

Fuente: Unsplash

Inicia y finaliza el juego

Un primer consejo si tienes un cachorro de mascota, es que seas tú quien establezca el momento de inicio y finalización del juego. De esta manera, el animal podrá comprender que existen límites y que no siempre podrán divertirse juntos cuando el perro lo desee. Por eso, eres tú quien debe crear una consigna clara y comunicarle que será esa la señal para comenzar a entretenerse. Asimismo, tú también deberás respetar al animal, con sus tiempos y descansos.

Practica juegos adaptados a los cachorros

Por otra parte, no olvides que se trata de perros pequeños, por lo que los juegos y juguetes deberán ser acorde a su tamaño. En ese sentido, no podrás reclamarle al pequeño can que salga a correr como lo hace un adulto, o que al primer intento, vaya en busca de un objeto. No olvides que se trata de un proceso en el que la mascota va aprendiendo diferentes tareas, no lo regañes, debe aprender.

Utiliza juguetes acordes a su tamaño

Fuente: Unsplash

El juego es un momento de aprendizaje

Por último, no olvides que mientras juegan juntos, tu perro también estará adoptando pautas de comportamiento. Por eso, será el momento correcto para enseñarle a no morder o a actuar de determinada forma. Sin embargo, evita regañarlo y premia su buen comportamiento.