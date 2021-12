Flan de banana: novedoso y muy delicioso

Preparar postres o bocadillos dulces es importante para poder saciar nuestro deseo de algo rico después de la comida. Todos estos postres son mucho más deliciosos si son preparados en casa. Existen recetas fáciles y muy clásicas que todos conocemos, pero con un pequeño giro de sabor. Hoy aprenderás un delicioso flan de banana.

Preparar esta receta es muy fácil. No necesitas demasiados ingredientes. Utilizaremos leche condensada para agregar densidad y dulzor a la masa y te recomendamos utilizar bananas que no estén tan maduras para que no se te pase de dulzor. Pon manos a la obra y descubre este flan.

Flan de banana Ph: quericavida

Ingredientes:

4 Unidades Huevo

1 Unidad Clara De Huevo

1 Cucharadita Esencia De Vainilla

395 Gramos Leche Condensada

1 Pizca Sal

1 Taza Bananas (hechas puré)

150 Gramos Azúcar (para el caramelo)

6 Cucharadas Agua Fría (para el caramelo)

1 Cucharadita Zumo De Limón (para el caramelo)

Procedimiento:

Mezclar los huevos con la clara, la Leche Condensada, la esencia, la sal y el puré de bananas.Colocar en moldes acaramelados y cocinar a baño de María en horno precalentado a temperatura media a baja (170 ºC) durante 40 minutos aproximadamente. Retirar, dejar enfriar y desmoldar.

Para el caramelo:

Mezclar el azúcar, agua y jugo de limón.

Colocar en una olla baja (o una sartén antiadherente) y cocinar a fuego lento sin remover hasta que tome consistencia (pasará de un espeso "jarabe" a ir adquiriendo una tonalidad más oscura). El punto ideal del caramelo es cuando su color es claro (como la miel), si se pone muy oscuro puede tomar un sabor amargo. En el momento en que adquiera la consistencia y el color deseado, mover la olla o sartén suavemente (sin utilizar espátula) para unificar. Una vez listo, retirarlo y utilizar inmediatamente, antes de que se endurezca.