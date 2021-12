El test de personalidad que demuestra si tienes un espíritu aventurero

Los test de personalidad siguen ganando miles de adeptos diarios en las redes sociales. Los usuarios descubrieron en estos retos una ingeniosa alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados no dejan de sorprender. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a conocer lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Botellas: te caracterizas por ser sumamente racional y nunca tomar una decisión sin meditarla más de dos veces. No te permites cometer errores y si eso te ocurre, te es muy difícil reconocerlos. Nada pasa por alto delante de tus ojos y posees una memoria privilegiada que acumula todos los detalles. Tiendes a sobresalir por el gran compromiso que le imprimes a cada proyecto que emprendes. Eres obsesivo de la perfección y lo demás ven en ti a una persona en la que pueden depositar a ciegas toda su confianza.

istockphoto

Tenedor: te destacas por tener un gran espíritu aventurero. Con frecuencia te adentras en nuevas andanzas para poner a prueba tus capacidades. No soportas que te den órdenes y huyes de los espacios en los que sientes que no puedes crecer. Eres sociable por naturaleza y amas iniciar charlas con desconocidos. No toleras los malos tratos y siempre evitas entrar en discusión con otros. Consideras que la vida es muy corta para estar perdiendo el tiempo en asuntos banales. Eres muy amable y bondadoso con todo el que se cruza en tu camino.