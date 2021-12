Modo Baywatch: Shannon de Lima alardeó su belleza en Instagram

Las giras por Europa y EEUU de Marc Anthony han sido un éxito, pero los comentarios de los fans en realidad no tanto. Resulta que Marc ha mostrado una extrañeza durante sus shows, una anomalía en sus shows que los fans no han dejado pasar. El ex de Jennifer López hacía movimientos mandibulares que normalmente se asocian al consumo de cocaína, y todos los señalaron.

“Qué desmejorado se ve este señor”; “Se lo nota en un real descuido. Penoso que no lo ayuden o él no se deje ayudar. Talento que en un momento colapsará, seguro”, “¿Es una mandíbula o una máquina de escribir?”, “Es el único cantante capaz de masticar chicle y cantar al mismo tiempo” comentaban los fans sobre los videos.

Por otra parte, Shannon de Lima apareció calentando las redes sociales. Luego de su divorcio en el año 2017 los ex tortolitos decidieron mantener en la privacidad cualquier cuestión sobre la ruptura de la relación. Un costosísimo divorcio y algunos inconvenientes pusieron fin a una historia de tres años. Hasta ahora ambos respetaron el acuerdo. Sin embargo ¿serán los rumores sobre el consumo problemático los causantes de la ruptura?

La modelo no ha hecho comentarios al respecto y por su perfil poco polémico sería una sorpresa escucharla pronunciarse sobre el tema. Lo cierto es que Marc Anthony tiene una buena relación con sus ex parejas -como Jennifer Lopez- y no es su estilo la confrontación.

Fuente: Instagram Shannon de Lima

Shannon de Lima sigue liderando los rankings de las influencers que más sensación generan. En esta ocasión subió una fotografía en la que se la puede ver con un top blanco, muy atrevido, que deja ver la parte inferior de su busto. Debajo una prenda negra que completa un outfit muy sencillo pero infernal. Su vientre de acero y el fantástico bronceado son el broche de oro.