Maribel Guardia lanza duro comentario a Paulina Rubio luego de su mal comportamiento en público

Maribel Guardia, actriz, cantante y conductora de televisión costarricense recientemente ha acaparado la atención de los medios a causa de su fuerte reacción hacia las acciones de Paulina Rubio. La actriz inició su carrera como modelo participando en el certamen de “Miss Costa Rica” a principios del año 1978, a la edad de 19 años, donde logró obtener el título y, con ello, el derecho de representar a su país natal ese mismo año en el concurso internacional “Miss Universo”, donde ganó el título de “Miss fotogénica”.

Por su parte, Paulina Rubio es una cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana, quien logró el reconocimiento como miembro original del grupo pop “Timbiriche” desde 1982 hasta 1991, donde se destacó como una de las principales integrantes. Apareció en 3 telenovelas mexicanas y 1 película en sus primeros años de carrera artística profesional. Desde entonces, Rubio ha logrado el éxito comercial en la industria del entretenimiento. La artista ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayores ventas.

Tal parece que los malos traros de Paulina Rubio hacia la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no pasarán desapercibidos. Es así que Maribel Guardia dio su propia opinión al respecto de la mala actitud de la cantante. Para ello Guardia recordó Carmen Salinas y sus ideales de cómo se debe de actuar con los reporteros cuando eres famoso.

Sobre ello Maribel afirmó: “¡Ay, Dios!, no tengo nada qué opinar al respecto, pero si algo le aprendí mucho a Carmen Salinas, era siempre cómo se dirigía con la prensa, siempre con respeto”. Por ello, Guardia señaló que el trato con los comunicadores es como un matrimonio. “A veces mal avenido, a veces bien avenido, pero nos necesitamos unos a otros”...Lo que pasa es que luego editan las entrevistas, y hay gente que la agarra contra los reporteros, pero ustedes en su labor está el preguntar y nosotros contestar. Si hay una pregunta que no te gusta pues la eludes o la respondes, no sé, te puedes defender y es importante”.

Imagen: People en Español

Todo se debió a que Paulina Rubio no quiso brindar declaraciones y escapó de los periodistas alejándolos con sus brazos. Además la cantante respondía de forma cortante a las preguntas de los reporteros sobre su gira ‘Perrísimas’ con Alejandra Guzmán. Finalmente Rubio, le dio un par de golpes a su chofer por no escoltarla del acecho de la prensa. Es así que cuando una reportera le comentó a Maribel Guardia que a Paulina le hacían falta unas clases para tratar a los medios de comunicación, la celebridad de 62 años respondió: “La verdad… Sí, sí, sí”.