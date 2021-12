3 series que debes ver sí o sí en Netflix si te gustó Stranger Things

Stranger Things es una de las series más reproducidas de la historia en la plataforma Netflix. La producción estadounidense es escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida ejecutivamente por Shawn Levy. La misma tiene como protagonista Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin entre gran elenco.

Esta serie disponible en Netflix se sitúa en el pueblo ficticio de Hawkins, en Indiana, Estados Unidos, durante los años 80's. La historia inicia cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, Eleven (Once, en español), una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del mismo. Para los miles de fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en la compañía de la N gigante.

Esta mierda me supera: una adolescente atraviesa las complejidades de la escuela secundaria, la familia y su sexualidad. La serie cuenta con una sola temporada hasta el momento.

Perdidos en el espacio: son 30 años en el futuro y los Robinson han sido elegidos para comenzar una nueva vida en una colonia espacial. En el camino hacia lo que ellos creen que será un mundo mejor, su nave sufre una brusca desviación que los lleva a un entorno peligroso. Esta tira disponible en Netflix posee tres temporadas.

The Umbrella Academy: una familia disfuncional de superhéroes se reúne para resolver el misterio de la muerte de su padre y la amenaza del apocalipsis. Esta última serie recomendada posee dos temporadas hasta el día de hoy.