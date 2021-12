¿Quién fue el peor pagado? Conoce cuánto le pagaron a cada uno de los actores de Spider Man

Spider Man, traducido en ocasiones como Hombre Araña, es un personaje creado por los estadounidenses Stan Lee y Steve Ditko, e introducido en el cómic “Amazing Fantasy2 n.° 15, publicado por “Marvel Comics” en agosto de 1962. Se trata de un superhéroe que emplea sus habilidades sobrehumanas, reminiscentes de una araña, para combatir a otros supervillanos que persiguen fines siniestros.

Si bien Spider Man posee múltiples versiones alternativas que han propiciado el desarrollo de un multiverso, los orígenes y rasgos principales del personaje han permanecido mayormente invariables con el transcurso del tiempo. La primera producción de Spider Man fue protagonizada por Tobey Maguire. Años más tarde Andrew Garfield hizo su propia versión y actualmente es Tom Holland quien da vida al personaje.

No obstante en la última película, "Spider Man: No Way Home", se realizó una producción que contó con la participación de los tres actores aunque algunos de ellos fueron muy mal pagados. El exitoso filme se convirtió en el tercer mejor estreno de la historia, al recaudar en taquilla 253 millones de dólares. Si bien todos los actores han sabido desempeñar su papel a la perfección, el Spider Man de Andrew Garfield parece ser el menos aclamado por el público y es también el único de la industria que hasta el momento no cuenta con su trilogía.

Recientemente salió a la luz cual habría sido el salario que Garfield recibió por las dos películas que protagonizó, y los números sorprendieron ya que fue el peor pagado. Es así que se ha filtrado la suma que se le otorgó a Andrew por las dos películas de "The Amazing Spider Man" que protagonizó e incluso cuanto le pagaron por "No Way Home".

Imagen: Hipertextual

Es así que increíblemente Andrew Garfield solo habría obtenido 500 mil dólares por la primera entrega de Spider Man. Esto se debería a que los productores no tenían fe en el proyecto. Por su segunda película el actor percibió 1 millón de dólares como salario, cifra que pese a ser destacada, no supera lo que ganaron los otros actores que encarnaron a Spiderman, Tom Holland y Tobey Maguire, percibieron una suma mucho mayor por su trabajo.